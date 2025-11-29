El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:22. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia las 10:00. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que proporcionará un alivio a la sensación de frío. El viento, que soplará del noroeste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 11 y 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00, con valores que podrían llegar a los 17 grados . La humedad seguirá disminuyendo, situándose en torno al 55% hacia las horas centrales del día. El viento se intensificará ligeramente, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y ventoso.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con un aumento en la presencia de nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 19:00. La humedad relativa aumentará gradualmente, llegando a un 85% hacia el final de la jornada. El viento continuará soplando del noroeste, pero con una disminución en su intensidad, alcanzando velocidades de 6 a 8 km/h.

No se prevén lluvias ni tormentas para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas con el viento. En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será mayormente despejado en la mañana, con un aumento de nubes altas por la tarde y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de un día otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.