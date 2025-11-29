El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Carmona se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 98% en la madrugada, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 64% por la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que las mañanas se sientan más frías, pero la sensación térmica mejorará conforme avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Carmona pueden disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve probabilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. A pesar de esta posibilidad, la mayoría de la jornada se desarrollará sin interrupciones climáticas significativas.

El amanecer se producirá a las 08:16, y el ocaso será a las 18:05, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Carmona se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del entorno, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.