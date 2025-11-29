El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados en las primeras horas, con una ligera disminución en la sensación térmica debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en la madrugada.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 9 grados a media mañana. El viento, que soplará principalmente del norte con velocidades de entre 4 y 6 km/h, aportará una brisa fresca, pero no se prevén rachas fuertes que puedan afectar las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Durante la tarde, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 17 grados en su punto máximo. El cielo permanecerá mayormente despejado, aunque se espera la aparición de nubes altas a partir de la tarde, lo que podría suavizar la luz solar. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. El viento seguirá soplando del norte, aunque con una ligera disminución en su intensidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será mínima, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque esto no implica un riesgo significativo de inclemencias.

En resumen, el día en Camas se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Se recomienda disfrutar del sol y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en las próximas noches.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.