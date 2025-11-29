El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se situará en torno al 48% en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 70% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de hasta 4 km/h, aumentando ligeramente a 6 km/h en la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este y el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 9 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca, ideal para paseos y actividades al exterior.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que a partir de la tarde, el cielo se cubra parcialmente con nubes altas, aunque sin afectar la claridad del día. Este fenómeno es común en esta época del año y no debería generar preocupación, ya que no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

La puesta de sol se producirá a las 18:00 horas, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 9 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la tarde sea propicia para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo mayormente despejado. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones meteorológicas que se prevén estables y agradables a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.