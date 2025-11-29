El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C a las 8°C, con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 6°C en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% y aumentando hasta un 85% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura comience a recuperarse ligeramente, alcanzando hasta 11°C en la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 10 km/h en la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad del ambiente. A lo largo del día, se prevé que el cielo se cubra con nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que podrían llegar a los 17°C, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12°C hacia las 21:00 horas. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 88% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

El ocaso se producirá a las 18:07, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y fresca. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre durante el día, aunque se recomienda llevar abrigo para la tarde y la noche. En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan será mayormente despejado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.