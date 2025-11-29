El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frescor al salir.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 10 de la mañana. El cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, aunque se prevé que a partir del mediodía se empiecen a formar algunas nubes altas. La temperatura máxima del día se espera que llegue a los 17 grados en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 11 km/h en la tarde. Esto podría ser un alivio para quienes disfrutan de actividades al aire libre, ya que el viento ayudará a mitigar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 15% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. A pesar de esta posibilidad, la mayoría de la jornada se mantendrá seca y soleada.

La noche caerá con temperaturas que descenderán nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 91% hacia la medianoche.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día mayormente soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que se mantendrán frescas y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.