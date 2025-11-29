El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 63% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será bastante confortable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un ligero frescor en el ambiente. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas debido al viento, lo que permitirá que los habitantes de Bailén disfruten de un día sin interrupciones.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que puedan alterar los planes de los bailenenses. Este clima seco y despejado es ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 17:56, marcando el inicio de una noche que se espera tranquila y despejada. La temperatura nocturna podría bajar hasta los 4 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar este día para salir y disfrutar de la naturaleza, así como de la compañía de amigos y familiares, antes de que las temperaturas invernales se instalen de lleno en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.