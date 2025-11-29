El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Baeza se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, con un 77% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 54% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

El viento soplará de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Baeza pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas se mantendrán agradables, con un rango que variará entre los 8 y 11 grados, lo que es típico para esta época del año.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 7 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 17:55, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos suaves y la disminución de la humedad a lo largo del día contribuirán a un ambiente cómodo, perfecto para disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.