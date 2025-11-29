El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Baena se despertará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia las 10:00 horas, lo que será ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados, especialmente si planean realizar actividades físicas.

El viento soplará del sur con una velocidad que variará entre 5 y 9 km/h, lo que no generará incomodidad y, por el contrario, ayudará a refrescar el ambiente. A medida que el día avance, se prevé que el viento cambie ligeramente de dirección hacia el oeste, manteniendo su intensidad moderada.

A partir de la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 15 grados alrededor de las 14:00 horas. Este será el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 12 grados hacia las 18:00 horas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso espectáculo estelar. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados hacia la medianoche, por lo que se recomienda abrigarse si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el entorno natural y social de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.