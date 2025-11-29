El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco, con temperaturas que rondan los 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar a partir de las 8 de la mañana, con la aparición de nubes altas que se irán intensificando a lo largo del día. A partir de las 9 de la mañana, el cielo se tornará más nuboso, y se espera que a partir de las 14 horas, la cobertura nubosa sea considerablemente mayor, con un cielo muy nuboso.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 19 y las 23 horas, existe una probabilidad del 65% de que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría traer algunas gotas dispersas. La precipitación acumulada se estima en 0.1 mm, lo que indica que, si bien podría llover, no se espera que sea suficiente para causar molestias.

El viento soplará del noroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el norte en las horas de la tarde, pero se mantendrá en general moderado.

La temperatura máxima se espera que alcance los 17 grados en las horas centrales de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:13, las temperaturas comenzarán a bajar, y se prevé que al final del día se sitúen alrededor de los 11 grados.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día mayormente despejado en la mañana, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo fresco y variable, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.