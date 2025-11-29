El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá en condiciones de poco nuboso, con temperaturas que rondan los 5 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 4 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 16 grados en su punto máximo. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, situándose en torno a los 9 grados. La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 88% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que avance la jornada, estabilizándose en un 55% por la tarde.

El viento soplará de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 6 km/h durante la tarde. Este viento suave contribuirá a una sensación térmica más agradable, especialmente en las horas centrales del día. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de toda la jornada.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 17:57. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se esperan cambios significativos en el tiempo. La combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que sea un día propicio para paseos y actividades recreativas.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La alta humedad en las primeras horas del día dará paso a un ambiente más seco y cómodo a medida que avance la jornada. Los habitantes de la localidad pueden aprovechar este clima favorable para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones serán ideales para ello.

