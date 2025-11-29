El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C a las 9°C, proporcionando un inicio fresco para los habitantes. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17°C en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 92%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 68% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco será un alivio ante el aumento de temperatura, haciendo que la tarde sea más placentera.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de que se formen nubes altas, aunque no se espera que esto afecte significativamente el tiempo general.

La tarde se caracterizará por un cielo parcialmente nublado, pero sin que esto implique un cambio drástico en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10°C a las 11°C, lo que indicará el regreso de un ambiente más fresco.

En resumen, Almonte disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas promete un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.