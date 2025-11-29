El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana. El viento soplará del norte a una velocidad moderada de entre 6 y 8 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco. La probabilidad de precipitación es nula durante la mañana, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los habitantes de Aljaraque realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar. Aunque las primeras horas seguirán siendo mayormente despejadas, se espera que a partir de las 2 de la tarde, las nubes altas comiencen a aparecer, lo que podría dar lugar a un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un máximo de 17 grados . La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 63% en la tarde.

La probabilidad de precipitación se mantendrá en cero hasta las 7 de la tarde, pero a partir de las 7 de la tarde, la situación cambiará. Se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, alcanzando un 40% entre las 7 y las 9 de la noche. Esto podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras.

El viento, que durante la tarde soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, con un cambio en las condiciones hacia la tarde y la posibilidad de tormentas por la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.