El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

Hoy, 29 de noviembre de 2025, La Algaba se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:17. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando los 8 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta los 11 grados hacia las 11:00. La humedad relativa será alta al inicio, con un 87% en las primeras horas, pero se espera que disminuya a medida que el día avance, alcanzando un 68% a media mañana. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, la sensación térmica será más llevadera conforme se calienta el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 17 grados entre las 15:00 y las 16:00. La humedad seguirá bajando, lo que contribuirá a una sensación más cómoda. Sin embargo, a partir de las 19:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia un cielo muy nuboso en las horas de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados a las 19:00 y bajando a 10 grados hacia el final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 13 km/h en dirección suroeste durante la tarde. Este viento, aunque no será excesivamente fuerte, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidades hasta las 19:00, aumentando ligeramente a un 20% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que, aunque el cielo se nuble, la lluvia no será un factor a considerar.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con un ligero cambio hacia un cielo más nublado al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.