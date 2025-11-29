El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 5 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando los 6 grados a las 8:00 y 7 grados a las 9:00.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará un máximo de 12 grados entre las 12:00 y las 15:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un leve aumento en la nubosidad, aunque el cielo seguirá mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde. A partir de las 16:00, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 10 grados a las 17:00 y bajando a 9 grados a las 18:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 49% hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 80% a las 20:00, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h. A partir de las 14:00, el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas centrales de la tarde. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica sea más baja, especialmente al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 17:58, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará con condiciones ideales para disfrutar de la belleza del entorno natural de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.