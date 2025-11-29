El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, se espera que el cielo permanezca despejado hasta las 9 de la mañana, con temperaturas que rondan los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 74% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados. La brisa será suave, con vientos del norte a una velocidad de 5 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable para las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en las primeras horas del día.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que llegarán a los 16 grados . La humedad relativa disminuirá ligeramente, situándose en torno al 50%, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida. Los vientos cambiarán de dirección, soplando del oeste a una velocidad de 6 a 9 km/h, lo que podría generar una ligera brisa.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura nubosa. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 9 de la noche. La humedad relativa aumentará, llegando a un 78%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad de que se produzcan en las horas nocturnas, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad durante la tarde y la noche. Las temperaturas serán agradables durante el día, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, ya que las temperaturas descenderán. La ausencia de lluvias y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.