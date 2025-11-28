El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 28 de noviembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán frescas, rondando los 7 grados , lo que es típico para esta época del año. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 41% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en comparación con días más húmedos. Los vientos, provenientes del noreste, oscilarán entre 5 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa suave contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las primeras horas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un tiempo agradable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:06, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una vista espectacular del ocaso. La combinación de cielos claros y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural, aprovechando al máximo lo que el tiempo tiene para ofrecer en esta jornada de noviembre.

