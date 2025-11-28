El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Utrera se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura sea de 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a subir.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 38% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más agradable gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los habitantes de Utrera realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, será un alivio en las horas más cálidas del día.

La salida del sol está programada para las 08:15, y el ocaso se producirá a las 18:06, lo que significa que los ciudadanos podrán disfrutar de una buena cantidad de luz solar durante el día. Este clima despejado y fresco es ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el día en Utrera se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. La combinación de un tiempo fresco y soleado promete ser un aliciente para que los habitantes de la localidad aprovechen al máximo este día de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.