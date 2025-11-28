El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 4 grados a las 9:00, aumentando gradualmente hasta llegar a los 12 grados a las 16:00.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 41% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, la sensación térmica será más confortable a medida que la temperatura suba. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede hacer que las mañanas se sientan más frías, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 10 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección sur y se mantendrá en torno a los 9-10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, lo que facilitará disfrutar de los paisajes y la arquitectura de Úbeda.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 17:55, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados a las 22:00. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 3 grados.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Se recomienda abrigarse un poco por la mañana y al caer la noche, pero en general, será un día agradable para los habitantes y visitantes de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.