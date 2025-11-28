El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas.

La temperatura comenzará en torno a los 7 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 6 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía y culminando en 18 grados por la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo hasta un 39% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día y al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable tener en cuenta esta variable si se planea estar al aire libre, ya que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta estabilidad climática es propicia para disfrutar de actividades familiares, paseos por el parque o simplemente relajarse en el exterior.

El orto se producirá a las 08:16 y el ocaso a las 18:07, lo que nos brinda un amplio margen de luz natural para aprovechar el día. En resumen, Tomares disfrutará de un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.