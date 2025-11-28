El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que la visibilidad sea excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco por la mañana, la sensación térmica será más confortable a medida que la temperatura aumente, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas que oscilarán entre 11 y 28 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se utilizan estructuras ligeras o se realizan deportes al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para quienes deseen pasear por parques o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.