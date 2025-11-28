El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 40% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noroeste, con velocidades que rondarán los 4 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a noreste, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente para quienes se encuentren en espacios abiertos.

A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con un ambiente más cálido y soleado. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el inicio de un descenso térmico que llevará a la noche a ser fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados.

En resumen, el día de hoy en La Rinconada se caracterizará por un tiempo despejado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la moderada humedad contribuirán a que la jornada sea placentera, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.