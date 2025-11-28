El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ligero aumento en las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 17 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 4 grados a las 4 y 5 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo hasta un 36% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 17 km/h a las 16:00 horas. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Puente Genil pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 18:02 horas.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.