El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura que comenzará en torno a los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a un 29% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, la sensación térmica será agradable gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los habitantes de Priego de Córdoba realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será ligero, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para causar incomodidad. La dirección del viento podría aportar una sensación refrescante, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final de la tarde. El ocaso se producirá a las 18:00, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y sin nubes. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 4 grados, por lo que se recomienda abrigarse si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables durante el día y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Sin duda, un día perfecto para pasear por las calles de la localidad, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse en un entorno tranquilo y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.