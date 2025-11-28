El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 3 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 14 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 66% al final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad, lo que hará que el día sea más placentero para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avanza el día, alcanzando su máxima velocidad de 15 km/h en la tarde. Esto proporcionará una brisa fresca que complementará las temperaturas agradables.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Pozoblanco disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 08:14, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 17:59, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del sol antes de que se ponga. En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.