El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Palma del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 8 grados hacia las 10 de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 71% y descendiendo gradualmente a medida que el día avanza. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se estabilizará, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. Este viento, aunque moderado, contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, se prevé que la velocidad del viento se mantenga constante, lo que ayudará a dispersar cualquier posible sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Palma del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará más cálido y agradable durante las horas centrales. La noche se presentará con temperaturas que descenderán nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día soleado para disfrutar de la belleza de nuestra localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.