El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

Hoy, 28 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde la madrugada hasta la noche, la ausencia de nubes permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente propicio para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 38% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será bastante agradable, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas. La brisa será otro factor a tener en cuenta, con vientos predominantes del norte y noreste. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 10 km/h en la mañana y alcanzando picos de 21 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. La tranquilidad del tiempo se verá reflejada en la vida cotidiana de los palaciegos, quienes podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

A medida que el sol se ponga a las 18:07, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 6 grados en la noche. La transición de la tarde a la noche será suave, con un ambiente fresco que invitará a abrigarse un poco al caer la oscuridad. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.