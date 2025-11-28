El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 16 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, creando un ambiente agradable para los que se aventuren a salir.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 9:00 horas y llegando a un máximo de 16 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un descenso gradual de la temperatura, que se situará en torno a los 10 grados a las 21:00 horas. La sensación térmica será bastante confortable, especialmente para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando hasta un 52% hacia la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación de frescura sea más notable al caer el sol, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Osuna pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de un café al aire libre.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un buen momento para aprovechar el día y realizar actividades que requieran un buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.