El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 16 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, creando un ambiente agradable para los que se aventuren a salir.
A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 9:00 horas y llegando a un máximo de 16 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un descenso gradual de la temperatura, que se situará en torno a los 10 grados a las 21:00 horas. La sensación térmica será bastante confortable, especialmente para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando hasta un 52% hacia la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación de frescura sea más notable al caer el sol, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante la tarde y la noche.
En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.
No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Osuna pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de un café al aire libre.
En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un buen momento para aprovechar el día y realizar actividades que requieran un buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- El Ayuntamiento de Córdoba deberá abonar más de 300.000 euros por retrasos en el pago de una obra
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía
- Trabajadores de Hitachi se manifiestan este miércoles durante tres horas en torno a la ronda de Poniente y la avenida de Manolete
- Emacsa comienza la fase de ejecución de la cubierta del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir en Córdoba
- El Consejo de Ministros aprueba el gasto para los edificios de la Base Logística del Ejército en Córdoba
- Urbanismo aprueba la construcción de doce hangares en el aeródromo de Villarrubia: 'Va a ser un giro al negocio