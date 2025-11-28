El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo a lo largo del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera un inicio fresco con valores alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 16 grados a media tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque entre 15 y 16 grados, ofreciendo un ambiente propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% a primera hora y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 63% hacia el final de la jornada. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas de la mañana, pero se espera que el ambiente se sienta más confortable a medida que las temperaturas suban.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 12 y 18 km/h. Estos vientos aportarán una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable. No se prevén rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en términos de condiciones meteorológicas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse al sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.