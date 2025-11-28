El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Montilla se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Las temperaturas, aunque frescas, irán en aumento a medida que avance el día. En la madrugada, se registrarán mínimas de 7 grados, pero se espera que durante las horas centrales del día, el termómetro alcance hasta los 15 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 34% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las temperaturas frescas de la mañana. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que el día sea perfecto para disfrutar de paseos o actividades recreativas en la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h. Este viento ligero será un complemento refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que el sol se eleve, la brisa será un alivio, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:01, marcando el final de un día soleado y agradable. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, Montilla disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.