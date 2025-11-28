El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 8 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un incremento notable. Alrededor del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados, lo que será ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 15 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica podría ser más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, pero se intensificará ligeramente hacia el mediodía, alcanzando su máxima velocidad de 8 km/h. Esto proporcionará una brisa agradable, especialmente en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la temperatura se sienta más fresca.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Moguer disfrutar de un día soleado y seco. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que promete ser ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán de este un día memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.