El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 7 grados a media mañana.

La humedad relativa en la atmósfera será moderada, comenzando en un 50% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 29 km/h, siendo más intenso en las primeras horas del día. A lo largo de la tarde, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 29 km/h en la mañana, pero se estabilizarán a medida que avance el día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima seco y despejado es ideal para quienes planean salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 52% al caer la noche. El ocaso se producirá a las 17:58, marcando el final de un día que, sin duda, será recordado por su agradable clima.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.