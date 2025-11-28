El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 18 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 5 a 7 grados, lo que puede resultar fresco, especialmente para quienes salgan temprano. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera brisa que, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo a un 37% en las horas de la tarde. Esto sugiere que el ambiente será relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calidez a medida que el sol se eleva en el cielo. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que el día sea propicio para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, la brisa será suficiente para refrescar el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día. Las condiciones del viento serán ideales para quienes practiquen deportes como el ciclismo o el senderismo, ya que no se espera que interfiera con estas actividades.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el tiempo inestable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, Marchena disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un ambiente seco. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.