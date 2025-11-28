El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ligero aumento en las temperaturas.
Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir de las 10 de la mañana, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados, alcanzando los 17 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h alrededor de las 10 de la mañana. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día completamente seco, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar del aire libre.
En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy se presenta como una jornada soleada y templada, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la experiencia al aire libre sea placentera. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno, ya sea en familia, con amigos o en solitario.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.
