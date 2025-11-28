El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 a 7 grados. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un ascenso notable, alcanzando los 17 grados en las horas centrales. Este aumento de temperatura será especialmente notorio entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su máximo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta variable, especialmente si se encuentran en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y despejado, con temperaturas agradables que invitan a salir y disfrutar del aire libre. La combinación de un cielo claro, temperaturas en ascenso y vientos moderados del noreste hará de este 28 de noviembre un día ideal para actividades al exterior, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.