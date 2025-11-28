El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten gradualmente el ambiente. A las 8:00 AM, la temperatura será de 7 grados, aumentando a 10 grados hacia el mediodía.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a un 33% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será agradable, especialmente para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 14 grados a las 2:00 PM, antes de descender nuevamente hacia la noche.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre 5 y 17 km/h, predominando del norte y noreste. Estas condiciones de viento, aunque moderadas, aportarán una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A las 6:00 PM, cuando el sol se ponga a las 6:01 PM, la temperatura descenderá a 10 grados, y el viento se suavizará, lo que hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.
En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Los habitantes de la ciudad pueden aprovechar esta jornada para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en alguna terraza. La combinación de un tiempo fresco y soleado promete ser un aliciente para salir y disfrutar de lo que Lucena tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- El Ayuntamiento de Córdoba deberá abonar más de 300.000 euros por retrasos en el pago de una obra
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía
- Trabajadores de Hitachi se manifiestan este miércoles durante tres horas en torno a la ronda de Poniente y la avenida de Manolete
- Emacsa comienza la fase de ejecución de la cubierta del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir en Córdoba
- El Consejo de Ministros aprueba el gasto para los edificios de la Base Logística del Ejército en Córdoba
- Urbanismo aprueba la construcción de doce hangares en el aeródromo de Villarrubia: 'Va a ser un giro al negocio