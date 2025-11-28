El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten gradualmente el ambiente. A las 8:00 AM, la temperatura será de 7 grados, aumentando a 10 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a un 33% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será agradable, especialmente para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 14 grados a las 2:00 PM, antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre 5 y 17 km/h, predominando del norte y noreste. Estas condiciones de viento, aunque moderadas, aportarán una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A las 6:00 PM, cuando el sol se ponga a las 6:01 PM, la temperatura descenderá a 10 grados, y el viento se suavizará, lo que hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Los habitantes de la ciudad pueden aprovechar esta jornada para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en alguna terraza. La combinación de un tiempo fresco y soleado promete ser un aliciente para salir y disfrutar de lo que Lucena tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.