El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 18 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. Este ascenso térmico será especialmente notable en comparación con las noches más frías que hemos experimentado recientemente.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad se situarán en torno al 71%, disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 43% por la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas serán agradables, la sensación de frescura persistirá en las primeras horas, especialmente para aquellos que salgan temprano.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 25 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones en Lora del Río, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

El orto se producirá a las 08:15, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 18:04, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada bajo el sol. En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.