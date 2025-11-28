El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la noche y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 79% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 61% por la tarde. Esto, combinado con el aumento de la temperatura, hará que el tiempo se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 20 km/h a las 00:00. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida en las horas centrales del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados a las 21:00. Los cielos seguirán despejados, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de nubes densas hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.