El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 18 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 5 grados, aumentando a medida que avanza el día. Alrededor del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 18 grados, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que variarán entre el 35% y el 88% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, que irá disminuyendo conforme avance el día, alcanzando su punto más bajo en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

El orto se producirá a las 08:21 y el ocaso a las 18:12, lo que proporcionará un día con aproximadamente 10 horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.