El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una luminosidad óptima durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar del sol. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 65% por la tarde. Este nivel de humedad es relativamente cómodo y no debería causar incomodidad a los habitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y placentero.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son condiciones ideales para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será mayormente soleado y agradable, con temperaturas que permitirán disfrutar de un día al aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas moderadas y vientos suaves hará de este un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.