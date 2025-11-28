El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Jaén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas durante la madrugada oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una ligera brisa del noroeste que alcanzará velocidades de hasta 3 km/h.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con cielos despejados y temperaturas que irán aumentando gradualmente. A las 10:00, la temperatura alcanzará los 10 grados, y para el mediodía, se prevé que suba a 12 grados. La humedad relativa será moderada, rondando entre el 36% y el 46%, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo, con temperaturas que llegarán a los 14 grados a las 16:00. El viento, que soplará del noreste a una velocidad de 6 km/h, será suave y no se anticipan rachas fuertes que puedan afectar las actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 19:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un ocaso espectacular a las 17:57. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 45% hacia las 23:00, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que se prevé que el día transcurra sin lluvias.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, lo que permitirá disfrutar de un día otoñal perfecto en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.