El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 18 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será más notable en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 17 a 18 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 11 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 38% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, permitirá que la sensación térmica sea más confortable, haciendo que el día sea propicio para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima estable y despejado es ideal para disfrutar de la belleza natural de Isla Cristina, así como de sus playas y espacios al aire libre.

El orto se producirá a las 08:21 y el ocaso a las 18:12, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en Isla Cristina, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.