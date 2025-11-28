El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para los habitantes y visitantes de la ciudad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado libre de nubes, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas, aunque frescas, son bastante agradables para esta época del año. A primera hora, se registran 9 grados , descendiendo a 8 grados en las horas más tempranas, pero se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se sitúa en torno al 71% al amanecer, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este nivel de humedad, aunque algo elevado, no debería resultar incómodo, especialmente con la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento del norte es típico de la región y contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

A medida que avance la tarde, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando los 19 grados a las 16:00 horas, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. La puesta de sol está programada para las 18:11, momento en el cual las temperaturas comenzarán a bajar, pero se mantendrán en un rango cómodo, alrededor de 12 grados a las 20:00 horas.

Este clima despejado y fresco es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o visitas a los parques de la ciudad. Los habitantes de Huelva pueden aprovechar este día soleado para realizar actividades familiares o simplemente disfrutar de un café en alguna de las terrazas locales. En resumen, el 28 de noviembre se presenta como un día perfecto para disfrutar de la belleza de Huelva, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.