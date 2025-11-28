El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 18 grados en la tarde, lo que sugiere un día templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica se mantendrá confortable durante la mayor parte del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados, especialmente si planean realizar actividades físicas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la ciudad o realizar actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:15 y el ocaso a las 18:07, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que será un día perfecto para pasear por los parques locales, visitar mercados o simplemente disfrutar de un café en alguna terraza.

En resumen, Dos Hermanas disfrutará de un día espléndido, con un tiempo ideal para disfrutar de la vida al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar al máximo esta jornada soleada, manteniendo siempre precauciones ante la exposición prolongada al sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.