El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 17 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 3 grados, lo que puede resultar fresco, especialmente para aquellos que salgan temprano. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento notable en la temperatura, alcanzando los 17 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será un alivio para los habitantes, quienes podrán disfrutar de un tiempo más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor será agradable y no excesivamente húmeda, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Esta combinación de viento y sol hará que el tiempo sea propicio para paseos y actividades recreativas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

Con el orto solar a las 08:13 y el ocaso a las 18:03, los ciudadanos de Écija podrán aprovechar al máximo las horas de luz. La claridad del cielo y la ausencia de nubes permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, ideal para cerrar el día con una agradable caminata o una reunión familiar al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Écija se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin la preocupación de la lluvia.

