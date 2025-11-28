El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, comenzando en torno a los 8 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 9 grados a las 09:00 horas. La sensación térmica será cómoda, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frías de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% y disminuyendo gradualmente hasta un 58% hacia el mediodía, lo que ayudará a que el ambiente se sienta más seco y agradable.

El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A las 12:00 horas, se prevé que la velocidad del viento alcance los 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias, y se espera que se mantenga en un rango cómodo durante el resto del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, no se anticipan lluvias en Coria del Río, ya que se prevé un 0% de probabilidad a lo largo de toda la jornada. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, lo que hará que sea un momento ideal para pasear por el parque o disfrutar de una comida al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Coria del Río disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:07 horas. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Coria del Río, con un tiempo agradable y sin lluvias a la vista.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.