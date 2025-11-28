El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Córdoba se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 6 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y propicio para disfrutar de la ciudad.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas más suaves, pero a medida que avance la mañana, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 21 km/h en la tarde. Esto aportará una brisa fresca que complementará las temperaturas agradables, haciendo que el tiempo sea aún más placentero.

A lo largo del día, la temperatura irá descendiendo gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia el final de la tarde y cerrando la jornada con un ambiente fresco, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la ciudad. El ocaso se producirá a las 18:01, marcando el inicio de una noche clara y tranquila.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer en este hermoso día de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.