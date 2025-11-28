El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 7 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 18 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Comenzará en un 60% por la mañana, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 76% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la tarde. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros familiares.

El orto se producirá a las 08:16 y el ocaso a las 18:07, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para aprovechar. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar del aire libre y de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.