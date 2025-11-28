El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cartaya, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorecerá actividades al aire libre y paseos por la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 19 grados en las horas más cálidas de la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura, especialmente en las primeras horas y al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las horas más tempranas. A medida que la humedad disminuya, el ambiente se sentirá más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde puede ser más perceptible.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvia hace de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las tradiciones locales.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado y fresco, ideal para paseos, actividades al aire libre y disfrutar de la belleza de la localidad. Con el viento suave y la ausencia de precipitaciones, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.