El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 8 grados hacia las 9 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 67%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 17 grados alrededor de las 4 de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar hoy. Desde la mañana, se prevé una brisa suave proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa fresca será un alivio ante el aumento de temperatura y contribuirá a que el tiempo se sienta más agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre o disfrutar de un paseo por la ciudad.

La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará más cálido y agradable durante la tarde. La noche se presentará nuevamente fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 6 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.